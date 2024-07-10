Фанати Тейлор Свіфт спровокували землетрус на концерті в Швейцарії

У Швейцарії зафіксували сейсмічну активність після концерту Тейлор Свіфт.

Фанати американської співачки Тейлор Свіфт спричинили підвищення сейсмічної активності на концерті в Цюриху, Швейцарія. Про це повідомила сейсмологічна служба Швейцарії (SED).

Так, 9 липня під час концерту Тейлор Свіфт було зафіксовано сейсмічні коливання.

Як уточнив портал DPA, на стадіоні були присутні 50 тисяч людей. Пік сейсмічної активності припав незабаром після того, як співачка з'явилася на сцені.

Сейсмологи відзначають, що подібні коливання викликаються синхронними стрибками та танцями глядачів. Цей випадок не перший, коли масові заходи спричиняють локальні сейсмічні явища.

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