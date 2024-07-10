Фанаты Тейлор Свифт спровоцировали землетрясение на концерте в Швейцарии

В Швейцарии зафиксировали сейсмическую активность после концерта Тейлор Свифт.

Фанаты американской певицы Тейлор Свифт повлекли за собой повышение сейсмической активности на концерте в Цюрихе, Швейцария. Об этом сообщила сейсмологическая служба Швейцарии (SED).

Так, 9 июля во время концерта Тейлор Свифт были зафиксированы сейсмические колебания.

Как уточнил портал DPA, на стадионе присутствовало 50 тысяч человек. Пик сейсмической активности пришелся вскоре после того, как певица появилась на сцене.

Сейсмологи отмечают, что подобные колебания вызываются синхронными скачками и танцами зрителей. Этот случай не первый, когда массовые меры влекут за собой локальные сейсмические явления.

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