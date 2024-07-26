OpenAI запускає пошуковик на основі ШІ SearchGPT – конкурента Google

SearchGPT не просто видає на пошуковий запит набір посилання, а намагається їх упорядкувати і осмислити.

Американська IT-компанія OpenAI оголосила про створення SearchGPT - пошукової системи на базі штучного інтелекту. Про це повідомили у прес-релізі компанії.

Зазначається, що SearchGPT — це поки що тестова версія, «прототип нових функцій пошуку, покликаних поєднати міць наших моделей штучного інтелекту з інформацією з інтернету, щоб дати вам швидкі та своєчасні відповіді на основі зрозумілих та релевантних джерел».

Як повідомило видання The Verge, SearchGPT система не просто видає на пошуковий запит набір посилань, а намагається їх упорядкувати і осмислити. У міру появи результатів пошуку користувач може ставити системі додаткові питання, як у чат-боті ChatGPT.

На момент запуску прототип SearchGPT доступний для тесту лише першим десяти тисячам користувачів. Надалі компанія планує інтегрувати функції пошуку безпосередньо у ChatGPT.

Розробка SearchGPT ставить OpenAI у пряму конкуренцію з компанією Google, яка також поспішає впровадити функції штучного інтелекту у пошукову систему.

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