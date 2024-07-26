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OpenAI запускает поисковик на основе ИИ SearchGPT – конкурента Google

11:14, 26 июля 2024
SearchGPT не просто выдает по поисковому запросу набор ссылок, а пытается их упорядочить и осмыслить.
OpenAI запускает поисковик на основе ИИ SearchGPT – конкурента Google
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Американская IT-компания OpenAI объявила о разработке SearchGPT — поисковой системы на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-релизе компании.

Отмечается, что SearchGPT — это пока что тестовая версия, «прототип новых функций поиска, призванных объединить мощь наших моделей искусственного интеллекта с информацией из интернета, чтобы дать вам быстрые и своевременные ответы на основе понятных и релевантных источников».

Как сообщило издание The Verge, SearchGPT: система не просто выдает по поисковому запросу набор ссылок, а пытается их упорядочить и осмыслить. По мере появления результатов поиска пользователь может задавать системе дополнительные уточняющие вопросы, как в чат-боте ChatGPT.

На момент запуска прототип SearchGPT доступен для теста только первым десяти тысячам пользователей. В дальнейшем компания планирует интегрировать функции поиска непосредственно в ChatGPT.

Разработка SearchGPT ставит OpenAI в прямую конкуренцию с компанией Google, которая также спешит внедрить функции искусственного интеллекта в свою поисковую систему.

Ранее сообщалось, что Meta выпускает модель ИИ с открытым исходным кодом, которая конкурирует с технологиями OpenAI и Google.

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