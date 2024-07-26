За 5-7 тыс долларов устанавливали фальшивые диагнозы для уклонистов: в Одессе будут судить медиков

Медики использовали поддельные печати, бланки медицинских учреждений для создания медицинской документации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении четырех медиков одного из Центра первичной медико-санитарной помощи Одессы, организовавших схему оформления фиктивных медицинских документов для военнообязанных.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, организатор – заведующая амбулаторией, привлекая врача и двух медицинских сестер, поставила на поток изготовление документов, позволяющих уклониться от военной службы и выехать за границу.

Сообщники предлагали «услуги» по подготовке и выдаче медицинских документов, оформлению фиктивных историй болезней и содействию в получении групп инвалидности.

Они использовали поддельные печати, бланки медицинских учреждений для создания медицинской документации, а сами работники вносили в документы сведения от имени других профильных медицинских специалистов.

Стоимость «услуг» составляла от 5000 до 7000 долларов США, в зависимости от пакета документов.

В ходе следствия задокументировано 20 эпизодов преступной деятельности медиков.

Злоумышленникам инкриминировано препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по осуществлению мобилизационных мероприятий и подлогу официальных документов, совершенных организованной группой лиц.

По ходатайству прокурора организатор сделки находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.