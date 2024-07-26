В Париже 26 июля открывается Олимпиада-2024

Церемония открытия впервые в истории она пройдет не на стадионе, а вдоль всего города.

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26 июля в столице Франции Париже состоится торжественная церемония открытия ХХХІІІ летних Олимпийских игр. Как писала «Судебно-юридическая газета», Сергей Бубка и рэпер Снуп Догг унесут олимпийский огонь.

Церемония открытия начнется в 20.30 по киевскому времени. Впервые в истории она пройдет не на стадионе, а вдоль всего города.

206 команд стран-участниц Игр-2024 на лодках проплывут шесть километров по реке Сена через центр города к Эйфелевой башне и финишируют перед площадью Трокадеро, где состоится остальная церемония и финальное шоу открытия Игр-2024.

В программе Игр – 32 вида спорта, в которых 329 комплектов наград разыграют 10 500 спортсменов.

Украину представляют 140 атлетов, которые будут соревноваться по 23 видам спорта.

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