ВККС рекомендовала назначить на должность судью

Судья Юлия Каретник прошла квалификационную оценку и признана Комиссией такой, что соответствует занимаемой должности.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 24 июля рассмотрела вопрос о рекомендациях Каретник Юлии Николаевны для назначения на должность судьи Пологовского районного суда Запорожской области. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

Судья прошла квалификационную оценку и признана Комиссией такой, что соответствует занимаемой должности. Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении Каретника Юлии Николаевны на должность судьи Пологовского районного суда Запорожской области.

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