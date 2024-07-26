Мобилизационный возраст следует снизить до 22 лет, — офицер отделения разведки бригады Нацгвардии Литвин

Офицер отделения разведки бригады «Рубеж» Литвин Виталий Литвин считает, что из-за нехватки личного состава мобилизовать стоит уже с 22 лет.

Фото: unian.net

Учитывая нехватку личного состава в армии, мобилизационный возраст следует снизить до 22 лет. Такое мнение высказал офицер отделения разведки бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины Виталий Литвин.

«Это мое субъективное мнение. 22 года уже можно мобилизовать. В моем подразделении были военнослужащие, которым по 19 лет и военнослужащие за 50 лет, и они эффективно выполняли боевые задания. Но это были добровольцы. А из-за нехватки личного состава в армии, то мобилизационный возраст, я думаю, что нужно снижать», – сказал Литвин в эфире телеканала «Киев 24».

Ранее мы писали, народные депутаты предлагают убрать риски мобилизации мужчин до 25 лет.

Напомним, народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский заявлял, что снижение призывного возраста с 27 до 25 лет может оказаться не последним изменением.

Добавим, заместитель командира 3-й ОШБР Родион Кудряшов считает, что мобилизационный возраст необходимо снизить до 21 года и разработать государственные программы подготовки к службе учащихся и студентов.

Кроме того, о том, что мобилизация в нашем государстве должна начинаться с 20 лет, отмечал ветеран АТО и глава волонтерского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Во время интервью УП он отметил, что «…по моему мнению, мобилизация должна происходить уже с 20 лет. Мы слишком много потеряли время… 25 лет — о'кей, но уже поздно. Нам нужно принимать непопулярные решения или в будущем нас будут ждать еще большие проблемы».

Вместе с тем, в Минобороны сообщили, есть ли необходимость дальнейшего снижения мобилизационного возраста.

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