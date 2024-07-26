Практика судов
  1. В Украине

Мобилизационный возраст следует снизить до 22 лет, — офицер отделения разведки бригады Нацгвардии Литвин

10:39, 26 июля 2024
Офицер отделения разведки бригады «Рубеж» Литвин Виталий Литвин считает, что из-за нехватки личного состава мобилизовать стоит уже с 22 лет.
Мобилизационный возраст следует снизить до 22 лет, — офицер отделения разведки бригады Нацгвардии Литвин
Фото: unian.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Учитывая нехватку личного состава в армии, мобилизационный возраст следует снизить до 22 лет. Такое мнение высказал офицер отделения разведки бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины Виталий Литвин.

«Это мое субъективное мнение. 22 года уже можно мобилизовать. В моем подразделении были военнослужащие, которым по 19 лет и военнослужащие за 50 лет, и они эффективно выполняли боевые задания. Но это были добровольцы. А из-за нехватки личного состава в армии, то мобилизационный возраст, я думаю, что нужно снижать», – сказал Литвин в эфире телеканала «Киев 24».

Ранее мы писали, народные депутаты предлагают убрать риски мобилизации мужчин до 25 лет.

Напомним, народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский заявлял, что снижение призывного возраста с 27 до 25 лет может оказаться не последним изменением. 

Добавим, заместитель командира 3-й ОШБР Родион Кудряшов считает, что мобилизационный возраст необходимо снизить до 21 года и разработать государственные программы подготовки к службе учащихся и студентов.

Кроме того, о том, что мобилизация в нашем государстве должна начинаться с 20 лет, отмечал ветеран АТО и глава волонтерского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Во время интервью УП он отметил, что «…по моему мнению, мобилизация должна происходить уже с 20 лет. Мы слишком много потеряли время… 25 лет — о'кей, но уже поздно. Нам нужно принимать непопулярные решения или в будущем нас будут ждать еще большие проблемы».

Вместе с тем, в Минобороны сообщили, есть ли необходимость дальнейшего снижения мобилизационного возраста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вносили ложные данные в Реестр военнообязанных «Оберег» – суды рассматривают уголовные дела в отношении работников ТЦК

На рассмотрении судов находится ряд производств в отношении работников ТЦК, которые вносили в Реестр военнообязанных «Оберег» ложные данные по военнообязанным.

Суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки мужчине, воспитывающему ребенка с инвалидностью

Мужчина обратился с иском, в котором просил признать противоправным бездействие должностных лиц по непредоставлению ему отсрочки как военнообязанному, воспитывающему ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

В Минобороны ответили, будут ли в Резерв+ электронные повестки

Будет задача в беклоге – будем решать – руководитель директората цифровой трансформации Минобороны о том, будут ли электронные повестки в Резерв+.

Минобороны и Генштаб выступили против законопроекта о полном запрете мобилизации до 25 лет, но парламент все равно исправит проблему

Народные депутаты, несмотря на позицию Минобороны и Генштаба, собираются убрать из законодательства возможность мобилизации молодых людей до 25 лет.

Валентина Симоненко сохранила статус судьи в отставке: СБУ не нашла доказательств получения гражданства РФ

Высший совет правосудия отказал общественным активистам в прекращении отставки судьи Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області