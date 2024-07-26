В Минобороны сообщили, есть ли необходимость дальнейшего снижения мобилизационного возраста

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что количество военнообязанных, которые обновили свои данные, сегодня значительно превышает потребности армии, поэтому потребности в снижении мобилизационного возраста пока нет. Об этом он сказал в интервью NV.
«Сейчас количество обновивших свои военно-учетные данные значительно превышает потребности войска на сегодняшний день. Так что по состоянию на данный момент острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. Но ситуация на войне зависит от многих факторов и может изменяться. Пока мы не видим такой необходимости», – сказал Лазуткин.
Спикер Минобороны напомнил, что свои данные обновили 4,6 млн. человек. И после принятия нового закона о мобилизации ее темпы выросли, также возросло количество мобилизованных по рекрутингу.
По его словам, есть показатели, существенно отличающиеся от тех, которые были в конце зимы или в начале весны.
«Главное, чтобы этот темп не был утрачен, и чтобы действительно происходило системное пополнение», – добавил Лазуткин.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», мужчины, которым не исполнилось 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, могут быть мобилизованы.
Группа народных депутатов, среди которых Алексей Гончаренко, Арсений Пушкаренко, Анатолий Бурмич, Иванна Климпуш-Цинзадзе, Юлия Тимошенко, Соломия Бобровская, Максим Бужанский, Павел Фролов и другие 24 июня зарегистрировали законопроект 11379, которым предлагается решить эту коллизию.
Добавим, Минобороны и Генштаб выступили против законопроекта о полном запрете мобилизации до 25 лет, но парламент все равно исправит проблему.
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