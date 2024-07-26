В Минобороны сообщили, есть ли необходимость дальнейшего снижения мобилизационного возраста

В Минобороны также подчеркнули, что ситуация на войне зависит от многих факторов, поэтому она может изменяться.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что количество военнообязанных, которые обновили свои данные, сегодня значительно превышает потребности армии, поэтому потребности в снижении мобилизационного возраста пока нет. Об этом он сказал в интервью NV.

«Сейчас количество обновивших свои военно-учетные данные значительно превышает потребности войска на сегодняшний день. Так что по состоянию на данный момент острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. Но ситуация на войне зависит от многих факторов и может изменяться. Пока мы не видим такой необходимости», – сказал Лазуткин.

Спикер Минобороны напомнил, что свои данные обновили 4,6 млн. человек. И после принятия нового закона о мобилизации ее темпы выросли, также возросло количество мобилизованных по рекрутингу.

По его словам, есть показатели, существенно отличающиеся от тех, которые были в конце зимы или в начале весны.

«Главное, чтобы этот темп не был утрачен, и чтобы действительно происходило системное пополнение», – добавил Лазуткин.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», мужчины, которым не исполнилось 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, могут быть мобилизованы.

Группа народных депутатов, среди которых Алексей Гончаренко, Арсений Пушкаренко, Анатолий Бурмич, Иванна Климпуш-Цинзадзе, Юлия Тимошенко, Соломия Бобровская, Максим Бужанский, Павел Фролов и другие 24 июня зарегистрировали законопроект 11379, которым предлагается решить эту коллизию.

Добавим, Минобороны и Генштаб выступили против законопроекта о полном запрете мобилизации до 25 лет, но парламент все равно исправит проблему.

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