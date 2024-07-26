Пентагон нашел бухгалтерские ошибки в помощи для Украины на $2 млрд

В США провели переоценку отправленной военной помощи в Украину и обнаружили бухгалтерскую ошибку, оцениваемую в $2 млрд.

Министерство обороны США обнаружило дополнительные ошибки на сумму 2 млрд долларов в своих расчетах по вооружению и оборудованию, отправленному в Украину, что увеличило неправильно оцененные материалы до 8,2 миллиарда долларов, передает Reuters.

В Пентагоне столкнулись с трудностями в точной оценке оборонных статей, отправленных в Украину, из-за нечетких бухгалтерских определений. Это было показано в новом отчете Счетной палаты правительства (GAO).

Отмечается, что дополнительное вооружение на 2 млрд. долларов может быть отправлено в Украину для покрытия объема помощи, одобренного администрацией президента Джо Байдена.

По мнению GAO, расплывчатое определение стоимости в Законе об иностранной помощи и отсутствии конкретного руководства по оценке президентских полномочий по сокращению численности личного состава привели к несоответствию данных о стоимости военной помощи.

Ранее сообщалось, что страны G7 к октябрю заключат рамочное соглашение о $50 млрд кредита Украине за счет замороженных активов рф.

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