Пентагон знайшов бухгалтерські помилки у допомозі для України на $2 млрд

У США провели переоцінку відправленої військової допомоги в Україну і виявили бухгалтерську помилку, яка оцінюється в $2 млрд.

Міністерство оборони США виявило додаткові помилки на суму 2 млрд доларів у своїх розрахунках щодо озброєння та обладнання, відправленого в Україну, що збільшило неправильно оцінені матеріали до 8,2 мільярда доларів, передає Reuters.

У Пентагоні зіткнулися з труднощами в точній оцінці оборонних статей, відправлених в Україну, через нечіткі бухгалтерські визначення. Це було показано у новому звіті Рахункової палати уряду (GAO).

Зазначається, що додаткове озброєння на 2 млрд доларів може бути відправлено в Україну для покриття обсягу допомоги, схваленого адміністрацією президента Джо Байдена.

На думку GAO, розпливчасте визначення вартості в Законі про іноземну допомогу та відсутність конкретного керівництва з оцінки президентських повноважень щодо скорочення чисельності особового складу призвели до невідповідностей у даних про вартість військової допомоги.

Раніше ми писали, що країни G7 до жовтня укладуть рамкову угоду про $50 млрд кредиту Україні за рахунок заморожених активів рф.

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