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У Міноборони повідомили, чи є необхідність подальшого зниження мобілізаційного віку

10:03, 26 липня 2024
У Міноборони також наголосили, що ситуація на війні залежить від багатьох чинників, тому вона може змінюватися.
У Міноборони повідомили, чи є необхідність подальшого зниження мобілізаційного віку
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Спікер Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що кількість військовозобов'язаних, які оновили свої дані, сьогодні значно перевищує потреби армії, тому потреби у зниженні мобілізаційного віку наразі немає. Про це він сказав в інтерв'ю NV.

«Нині кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер. Тож, станом на зараз, гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку немає. Але ситуація на війні залежить від багатьох чинників і це може змінюватися. Наразі ми не бачимо такої необхідності», – сказав Лазуткін.

Спікер Міноборони нагадав, що свої дані оновили 4,6 млн людей. І після ухвалення нового закону про мобілізацію її темпи зросли, також зросла кількість мобілізованих за рекрутингом.

За його словами, є показники, які суттєво відрізняються від тих, які були наприкінці зими чи на початку весни.

«Головне, щоб цей темп не був втрачений, і щоб справді відбувалося системне поповнення», – додав Лазуткін.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», чоловіки, яким не виповнилося 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були свого часу визнані обмежено придатними, можуть бути мобілізовані.

Група народних депутатів, серед яких Олексій Гончаренко, Арсеній Пушкаренко, Анатолій Бурміч, Іванна Климпуш-Цинзадзе, Юлія Тимошенко, Соломія Бобровська, Максим Бужанський, Павло Фролов та інші 24 червня зареєстрували законопроект 11379, яким пропонується вирішити цю колізію. 

Додамо, Міноборони і Генштаб виступили проти законопроекту про повну заборону мобілізації до 25 років, але парламент все одно виправить проблему.

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