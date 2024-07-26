Практика судів
  1. В Україні

Мобілізаційний вік варто знизити до 22 років, — офіцер відділення розвідки бригади Нацгвардії Литвин

10:39, 26 липня 2024
Офіцер відділення розвідки бригади «Рубіж» Литвин Віталій Литвин важає, що через нестачу особового складу мобілізувати варто вже з 22 років.
Мобілізаційний вік варто знизити до 22 років, — офіцер відділення розвідки бригади Нацгвардії Литвин
Фото: unian.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Враховуючи брак особового складу у війську, мобілізаційний вік варто знизити до 22 років. Таку думку висловив офіцер відділення розвідки бригади «Рубіж» Національної гвардії України Віталій Литвин.

«Це моя суб'єктивна думка. 22 роки вже можна мобілізувати. У моєму підрозділі були військовослужбовці, яким по 19 років і військовослужбовці за 50 років, і вони ефективно виконували бойові завдання. Але це були добровольці. А через брак особового складу у війську, то мобілізаційний вік, я думаю, що треба знижувати», – сказав Литвин в ефірі телеканалу «Київ 24».

Раніше ми писали, що народні депутати пропонують прибрати ризики мобілізації чоловіків до 25 років.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський заявляв, що зниження призовного віку з 27 до 25 років може стати не останньою зміною.

Додамо, заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов вважає, що мобілізаційний вік необхідно понизити до 21 року і розробити державні програми підготовки до служби учнів та студентів

Крім того, про те, що мобілізація в нашій державі повинна починатися з 20 років, зазначав ветеран АТО та очільник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Під час інтерв'ю УП він зауважив, що «…на мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 років уже. Ми занадто багато втратили часу… 25 років —  о'кей, але вже пізно. Нам треба приймати непопулярні рішення, або в майбутньому нас чекатимуть ще більші проблеми».

Разом з тим, у Міноборони повідомили, чи є необхідність подальшого зниження мобілізаційного віку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада кардинально змінить підхід до кримінальної відповідальності підприємств за корупційні злочини

Процедура притягнення юридичних осіб за відмивання грошей до кримінальної відповідальності буде кардинально змінена

Вносили неправдиві дані до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» – суди розглядають кримінальні справи щодо працівників ТЦК

На розгляді судів знаходиться низка проваджень щодо працівників ТЦК, які вносили до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» неправдиві дані стосовно військовозобов’язаних.

Суд зобов'язав ТЦК повторно розглянути заяву про надання відстрочки чоловіку, який виховує дитину з інвалідністю

Чоловік звернувся з позовом, в якому просив визнати протиправною бездіяльність посадових осіб щодо ненадання йому відстрочки як військовозобов`язаному, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років.

У Міноборони відповіли, чи будуть у Резерв+ електронні повістки

Буде завдання в беклозі — будемо вирішувати – керівник директорату цифрової трансформації Міноборони про те, чи будуть електронні повістки у Резерв+.

Міноборони і Генштаб виступили проти законопроекту про повну заборону мобілізації до 25 років, але парламент все одно виправить проблему

Народні депутати, незважаючи на позицію Міноборони і Генштабу, збираються прибрати із законодавства можливість мобілізації хлопців до 25 років.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області