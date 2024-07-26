Мобілізаційний вік варто знизити до 22 років, — офіцер відділення розвідки бригади Нацгвардії Литвин

Офіцер відділення розвідки бригади «Рубіж» Литвин Віталій Литвин важає, що через нестачу особового складу мобілізувати варто вже з 22 років.

Фото: unian.net

Враховуючи брак особового складу у війську, мобілізаційний вік варто знизити до 22 років. Таку думку висловив офіцер відділення розвідки бригади «Рубіж» Національної гвардії України Віталій Литвин.

«Це моя суб'єктивна думка. 22 роки вже можна мобілізувати. У моєму підрозділі були військовослужбовці, яким по 19 років і військовослужбовці за 50 років, і вони ефективно виконували бойові завдання. Але це були добровольці. А через брак особового складу у війську, то мобілізаційний вік, я думаю, що треба знижувати», – сказав Литвин в ефірі телеканалу «Київ 24».

Раніше ми писали, що народні депутати пропонують прибрати ризики мобілізації чоловіків до 25 років.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський заявляв, що зниження призовного віку з 27 до 25 років може стати не останньою зміною.

Додамо, заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов вважає, що мобілізаційний вік необхідно понизити до 21 року і розробити державні програми підготовки до служби учнів та студентів

Крім того, про те, що мобілізація в нашій державі повинна починатися з 20 років, зазначав ветеран АТО та очільник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Під час інтерв'ю УП він зауважив, що «…на мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 років уже. Ми занадто багато втратили часу… 25 років — о'кей, але вже пізно. Нам треба приймати непопулярні рішення, або в майбутньому нас чекатимуть ще більші проблеми».

Разом з тим, у Міноборони повідомили, чи є необхідність подальшого зниження мобілізаційного віку.

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