Під час відпустки поліцейський знайшов на пляжі саркофаг римської епохи

За даними болгарських ЗМІ, саркофаг міг бути призначений для використання як стіл, оскільки він був знайдений із сучасною мармуровою кришкою.

Джерело фото: МВС Болгарії

Стародавній саркофаг римської епохи випадково виявили на пляжі поблизу болгарської Варни. Про це повідомляє «Novinite» із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Болгарії.

Колишній поліцейський, який перебував у відпустці в цьому районі, помітив саркофаг і повідомив про це в райвідділ Варни.

Залишений без нагляду артефакт знаходився неподалік новозбудованого, але ще недіючого курортного комплексу.

Знахідку уже оглянули фахівці Археологічного музею та представник Головного управління «Інспекції охорони культурної спадщини» при Мінкульті.

Вони дійшли висновку, що саркофаг належить до римської епохи, 2-3 століття нашої ери, з багатим рельєфним декором. Його розміри становлять приблизно 9х235х75 см.

Артефакт доставили до Археологічного музею у Варні для подальшого дослідження. Міністерство внутрішніх справ не надає додаткових подробиць про те, як саркофаг опинився на пляжі. Про справу повідомлено в районну прокуратуру Варни, ведеться розслідування.

За даними болгарських ЗМІ, саркофаг міг бути призначений для використання як стіл, оскільки він був знайдений із сучасною мармуровою кришкою з трьома нішами.

Джерело фото: МВС Болгарії

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