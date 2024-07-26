Во время отпуска полицейский обнаружил на пляже саркофаг римской эпохи

По данным болгарских СМИ, саркофаг мог быть предназначен для использования в качестве стола, поскольку он был найден с современной мраморной крышкой.

Источник фото: МВД Болгарии

Древний саркофаг римской эпохи случайно обнаружили на пляже вблизи болгарской Варны. Об этом сообщает «Novinite» со ссылкой на Министерство внутренних дел Болгарии.

Бывший полицейский, находившийся в отпуске в этом районе, заметил саркофаг и сообщил об этом в райотделе Варны.

Оставленный без присмотра артефакт находился недалеко от нового, но еще недействующего курортного комплекса.

Находку уже осмотрели специалисты Археологического музея и представитель Главного управления «Инспекции по охране культурного наследия» при Минкульте.

Они пришли к выводу, что саркофаг относится к римской эпохе, 2-3 век нашей эры, с богатым рельефным декором. Его размеры составляют примерно 9х235х75 см.

Артефакт был доставлен в Археологический музей в Варне для дальнейшего исследования. Министерство внутренних дел не дает дополнительных подробностей о том, как саркофаг оказался на пляже. О деле уведомлено в районную прокуратуру Варны, ведется расследование.

По данным болгарских СМИ, саркофаг мог быть предназначен для использования в качестве стола, поскольку он был найден с современной мраморной крышкой с тремя нишами.

Источник фото: МВД Болгарии

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