Практика судов
  1. В мире

Во время отпуска полицейский обнаружил на пляже саркофаг римской эпохи

15:44, 26 июля 2024
По данным болгарских СМИ, саркофаг мог быть предназначен для использования в качестве стола, поскольку он был найден с современной мраморной крышкой.
Во время отпуска полицейский обнаружил на пляже саркофаг римской эпохи
Источник фото: МВД Болгарии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Древний саркофаг римской эпохи случайно обнаружили на пляже вблизи болгарской Варны. Об этом сообщает «Novinite» со ссылкой на Министерство внутренних дел Болгарии.

Бывший полицейский, находившийся в отпуске в этом районе, заметил саркофаг и сообщил об этом в райотделе Варны.

Оставленный без присмотра артефакт находился недалеко от нового, но еще недействующего курортного комплекса.

Находку уже осмотрели специалисты Археологического музея и представитель Главного управления «Инспекции по охране культурного наследия» при Минкульте.

Они пришли к выводу, что саркофаг относится к римской эпохе, 2-3 век нашей эры, с богатым рельефным декором. Его размеры составляют примерно 9х235х75 см.

Артефакт был доставлен в Археологический музей в Варне для дальнейшего исследования. Министерство внутренних дел не дает дополнительных подробностей о том, как саркофаг оказался на пляже. О деле уведомлено в районную прокуратуру Варны, ведется расследование.

По данным болгарских СМИ, саркофаг мог быть предназначен для использования в качестве стола, поскольку он был найден с современной мраморной крышкой с тремя нишами.

Источник фото: МВД Болгарии 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выплата вознаграждения судьям, назначенным на должности в 2024 году и судьям, которых еще назначат в следующем году, в 2025 году пока не предусмотрена вовсе – ГСА

Предельные показатели расходов Бюджетной декларации на 2025-2027 годы в части финансирования судебной власти меньше, чем в 2024 году.

Окружной административный суд Киева обратился в ВККС по устранению нарушений в работе Комиссии, документ

ОАСК обратился в ВККС об устранении нарушений в работе Комиссии по исполнению решения собрания судей от 23 июля 2024 года – текст обращения.

В Минобороны объяснили, кого будут отбирать в первую очередь на мобилизацию из числа обновивших данные

Кого из мужчин, обновивших данные через Резерв+, ЦНАП или ТЦК, мобилизуют в первую очередь будет зависеть от их военно-учетных специальностей и запросов на определенное количество специалистов военным руководством.

Приказ Минобразования, исключивший возможность отсрочки аспирантам-контрактникам, останется в силе – Минюст

Минюст не собирается отменять приказ Минобразования, согласно которому обучение в аспирантуре по контракту больше не дает право на отсрочку от мобилизации.

Регистраторы и нотариусы смогут вносить сведения в Реестр недвижимости без подтверждения от БТИ, если доступ к архивам утрачен

Верховная Рада рассмотрит законопроект, который упростит регистрацию права собственности на недвижимость гражданам, имеющим бумажный оригинал правоустанавливающего документа, но в электронном Реестре недвижимости отсутствуют соответствующие данные.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області