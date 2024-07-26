ВККС рекомендувала призначити на посаду суддю

Суддя Юлія Каретник пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України 24 липня розглянула питання про рекомендування Каретник Юлії Миколаївни для призначення на посаду судді Пологівського районного суду Запорізької області. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, встановленому законом.

Суддя пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді. Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення Каретник Юлії Миколаївни на посаду судді Пологівського районного суду Запорізької області.

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