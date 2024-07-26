У Парижі 26 липня відкривається Олімпіада-2024

Церемонія відкриття вперше в історії вона відбудеться не на стадіоні, а вздовж усього міста.

Джерело фото: Getty Images

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26 липня у столиці Франції Парижі відбудеться урочиста церемонія відкриття ХХХІІІ літніх Олімпійських ігор. Як писала «Судово-юридична газета», Сергій Бубка та репер Снуп Догг понесуть олімпійський вогонь.

Церемонія відкриття розпочнеться о 20:30 за київським часом. Вперше в історії вона відбудеться не на стадіоні, а вздовж усього міста.

206 команд країн-учасниць Ігор-2024 на човнах пропливуть шість кілометрів річкою Сена через центр міста до Ейфелевої вежі та фінішують перед площею Трокадеро, де відбудеться решта церемонії та фінальне шоу відкриття Ігор-2024.

У програмі Ігор – 32 види спорту, в яких 329 комплектів нагород розіграють 10 500 спортсменів.

Україну представляють 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.

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