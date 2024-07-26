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За 5-7 тис доларів встановлювали фальшиві діагнози для ухилянтів: у Одесі судитимуть медиків

21:39, 26 липня 2024
Медики використовували підроблені печатки, бланки медичних установ для створення медичної документації.
За 5-7 тис доларів встановлювали фальшиві діагнози для ухилянтів: у Одесі судитимуть медиків
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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох медиків одного із Центру первинної медико-санітарної допомоги Одеси, які організували схему оформлення фіктивних медичних документів для військовозобов’язаних.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, організаторка – завідувачка амбулаторії, залучивши лікаря та двох медичних сестер, поставила на потік виготовлення документів, що надавали можливість ухилитися від військової служби та виїхати за кордон.

Спільники пропонували «послуги» з підготовки та видачі медичних документів, оформлення фіктивних історій хвороб та сприяння в отриманні груп інвалідності.

Вони використовували підроблені печатки, бланки медичних установ для створення медичної документації, а самі працівники вносили в такі документи відомості від імені інших профільних медичних фахівців.

Вартість «послуг» становила від 5 000 до 7 000 доларів США, в залежності від пакета документів.

В ході слідства задокументовано 20 епізодів злочинної діяльності медиків.

Зловмисникам інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань зі здійснення мобілізаційних заходів та підроблення офіційних документів, вчиненого організованою групою осіб.

За клопотанням прокурора організаторка оборудки перебуває під вартою.

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