Син Дональда Трампа звинуватив Google у приховуванні замаху на колишнього президента США

Дональд Трамп-молодший заявив, що функція автозаповнення нехтує новинами про спробу вбити екс-президента.

Син Дональда Трампа звинуватив Google у приховуванні замаху на колишнього президента після того, як функція автозаповнення пошукової системи, мабуть, пропустила новину про невдале вбивство. Про це пише Telegraph.

Дональд Трамп-молодший зазначає, що введення слів «замах на» в рядок пошуку Google запропонувало Рональда Рейгана, Шарля де Голля та Володимира Леніна, але не Трампа.

Пошукова система також відмовляється від автозаповнення пошукових запитів, таких як «спроба вбивства Трампа». А при частковому написанні імені Трампа, під час пошуку «спроба вбивства Трампа…», Google пропонує «спроба вбивства Трумена», маючи на увазі 33 президента Америки.

«Великі технологічні компанії знову намагаються втрутитися у вибори, щоб допомогти Камалі Харріс. Ми всі знаємо, що це навмисне втручання у вибори Google. По-справжньому огидно», - написав Дональд Трамп-молодший у соцмережі X.

Як пише видання, швидше за все це упущення стало результатом правил Google, які блокують пошукові запити, пов’язані з політичним насильством і спрямовані на запобігання підбурюванню.

Нагадаємо, що на кандидата у президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час виступу у Пенсильванії. Куля зачепила праве вухо політика.

ФБР ідентифікувало нападника. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія. Він зробив кілька пострілів з даху будівлі неподалік від місця проведення мітингу, перш ніж його вбили агенти секретної служби.

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