Практика судів
  1. У світі

Син Дональда Трампа звинуватив Google у приховуванні замаху на колишнього президента США

11:25, 30 липня 2024
Дональд Трамп-молодший заявив, що функція автозаповнення нехтує новинами про спробу вбити екс-президента.
Син Дональда Трампа звинуватив Google у приховуванні замаху на колишнього президента США
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Син Дональда Трампа звинуватив Google у приховуванні замаху на колишнього президента після того, як функція автозаповнення пошукової системи, мабуть, пропустила новину про невдале вбивство. Про це пише Telegraph.

Дональд Трамп-молодший зазначає, що введення слів «замах на» в рядок пошуку Google запропонувало Рональда Рейгана, Шарля де Голля та Володимира Леніна, але не  Трампа.

Пошукова система також відмовляється від автозаповнення пошукових запитів, таких як «спроба вбивства Трампа». А при частковому написанні імені Трампа, під час пошуку «спроба вбивства Трампа…», Google пропонує «спроба вбивства Трумена», маючи на увазі 33 президента Америки.

«Великі технологічні компанії знову намагаються втрутитися у вибори, щоб допомогти Камалі Харріс. Ми всі знаємо, що це навмисне втручання у вибори Google. По-справжньому огидно», - написав Дональд Трамп-молодший у соцмережі X.

Як пише видання, швидше за все це упущення стало результатом правил Google, які блокують пошукові запити, пов’язані з політичним насильством і спрямовані на запобігання підбурюванню.

Нагадаємо, що на кандидата у президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час виступу у Пенсильванії. Куля зачепила праве вухо політика.

ФБР ідентифікувало нападника. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія. Він зробив кілька пострілів з даху будівлі неподалік від місця проведення мітингу, перш ніж його вбили агенти секретної служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Райадміністрація Львова відмовила усім членам сім’ї ВПО в реєстрації місця проживання, бо у чоловіка була відсутня відмітка відповідного ТЦК – що вирішив суд

Суд вказав, що неправомірно відмовляти всім членам родини у реєстрації місця проживання, якщо один з них не отримав відмітку від ТЦК.

Межі дискреції ВККС у конкурсній процедурі добору на посаду судді не можуть бути неосяжними – позиція Верховного Суду

ВККС визнала порушенням відкриття кандидатом на сайті парламенту рішення КСУ під час іспиту в межах добору – Верховний Суд частково задовольнив позов проти ВККС.

Підприємців можуть розділити на нові категорії

Підприємців можуть розділити на самозайнятих, платформнозайнятих осіб та сімейні бізнеси.

У Міноборони не можуть чітко відповісти, коли з’явиться автоматична відстрочка від мобілізації для осіб з інвалідністю, студентів та багатодітних батьків

Громадяни вимушені їхати до ТЦК з пакунками документів, аби попросити про відстрочку, яка за законодавством вже могла б оформлюватися в автоматичному режимі шляхом взаємодії між реєстрами.

Список слідчих суддів ВАКС з 1 грудня і до 2026 року: рішення зборів суддів Антикорупційного суду

Кількість слідчих суддів ВАКС наприкінці року становитиме 10, деякі судді добровільно переобралися слідчими суддями.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Стародубцев
    Олександр Стародубцев
    заступник керівника апарату Національного агентства з питань запобігання корупції