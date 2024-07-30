Чехія розглядає ідею створення Українського легіону з українських біженців

Чехія може в слід за Польщею залучити біженців до військових формувань.

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Чехія обмірковує ідею створення Українського легіону з українських біженців, які проживають у країні. Міністерка оборони Яна Чернохова повідомила про це в ефірі ČT24, як передає Radio Prague.

Чернохова зазначила, що українці в Чехії, які перебувають у країні через війну, могли б добровільно приєднатися до легіону, без примусу чи тиску, щоб підтримати свою батьківщину. Вона підкреслила, що численна українська громада в Чехії робить цей задум логічним і доцільним.

Окрім українських біженців, до легіону можуть долучитися також українці, які мають чеське громадянство. Речник Міністерства оборони Чехії Карел Чапек розповів виданню Novinky, що його відомство наразі вивчає польський проєкт створення Українського легіону з практичного і правового боку.

«Міністерство оборони збирає більше інформації від польської сторони про створення так званого українського легіону. Коли ми зберемо цю інформацію, то зважимо можливість нашого залучення», — зазначив Чапек.

Водночас чеські видання зауважують, що ці обговорення не означають, що Чехія вже розпочала процес створення підрозділу з українців. Можливо, чеські інструктори можуть долучитися до навчання Українського легіону в Польщі.

Нагадаємо, до Українського легіону в Польщі вже подали заявки кілька тисяч людей.

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