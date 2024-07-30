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Чехия рассматривает идею создания Украинского легиона из украинских беженцев

19:27, 30 июля 2024
Чехия может вслед за Польшей привлечь беженцев к военным формированиям.
Чехия рассматривает идею создания Украинского легиона из украинских беженцев
Источник фото: unn.ua
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Чехия обдумывает идею создания Украинского легиона из украинских беженцев, проживающих в стране. Министр обороны Яна Чернохова сообщила об этом в эфире ČT24, как передает Radio Prague.

Чернохова отметила, что украинцы в Чехии, которые находятся в стране из-за войны, могли бы добровольно присоединиться к легиону, без принуждения или давления, чтобы поддержать свою родину. Она подчеркнула, что многочисленная украинская община в Чехии делает этот замысел логичным и целесообразным.

Кроме украинских беженцев, в легион могут присоединиться также украинцы, которые имеют чешское гражданство. Представитель Министерства обороны Чехии Карел Чапек рассказал изданию Novinky, что его ведомство сейчас изучает польский проект создания Украинского легиона с практической и правовой стороны.

«Министерство обороны собирает больше информации от польской стороны о создании так называемого украинского легиона. Когда мы соберем эту информацию, то взвесим возможность нашего привлечения», - отметил Чапек.

В то же время чешские издания отмечают, что эти обсуждения не означают, что Чехия уже начала процесс создания подразделения из украинцев. Возможно, чешские инструкторы могут присоединиться к обучению Украинского легиона в Польше.

Напомним, в Украинский легион в Польше уже подали заявки несколько тысяч человек.

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