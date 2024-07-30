Сын Дональда Трампа обвинил Google в сокрытии покушения на бывшего президента США

Дональд Трамп-младший заявил, что функция автозаполнения пренебрегает новостями о попытке убить экс-президента.

Сын Дональда Трампа обвинил Google в сокрытии покушения на бывшего президента после того, как функция автозаполнения поисковой системы, видимо, пропустила новость о неудачном убийстве. Об этом пишет Telegraph.

Дональд Трамп-младший отмечает, что введение слов «покушение на» в строку поиска Google предложило Рональда Рейгана, Шарля де Голля и Владимира Ленина, но не Трампа.

Поисковая система также отказывается от автозаполнения поисковых запросов, таких как попытка убийства Трампа. А при частичном написании имени Трампа, при поиске «попытка убийства Трампа…», Google предлагает «попытка убийства Трумэна», имея в виду 33 президента Америки.

«Великие технологические компании снова пытаются вмешаться в выборы, чтобы помочь Камали Харрис. Мы все знаем, что это намеренное вмешательство в выборы Google. По-настоящему противно», - написал Дональд Трамп-младший в соцсети X.

Как пишет издание, скорее всего это упущение стало результатом правил Google, блокирующих поисковые запросы, связанные с политическим насилием и направленные на предотвращение подстрекательства.

Напомним, что на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение во время выступления в Пенсильвании. Пуля задела правое ухо политика.

ФБР идентифицировало нападающего. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Он произвел несколько выстрелов с крыши здания неподалеку от места проведения митинга, прежде чем его убили агенты секретной службы.

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