Лукашенко помилував німця Ріко Крігера, якого в Білорусі засудили до смертної кари

Рікі Крігер був засуджений у Білорусі до смертної кари за звинуваченням у тероризмі.

Самопроголошенний лідер Білорусі Олександр Лукашенко помилував громадянина Німеччини Ріко Крігера, який засуджений у Білорусі до смертної кари за звинуваченням у тероризмі, повідомляють ЗМІ з посиланням на його пресслужбу.

У Білорусі його засудили до смертної кари у «справі» про вибух на залізничній станції «Озерище» недалеко від Мінська в жовтні 2023-го. Його звинуватили за шістьма статтями, зокрема, у найманстві, агентурній діяльності та акті тероризму.

Сьогодні вранці близький до пресслужби самопроголошеного білоруського лідера телеграм-канал «Пул Первого» заявив, що Крігер написав прохання на ім'я Лукашенка про помилування.

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