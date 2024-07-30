Лукашенко помиловал немца Рико Кригера, которого в Беларуси приговорили к смертной казни

Рики Кригер был приговорен в Беларуси к смертной казни по обвинению в терроризме.

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, который приговорен в Беларуси к смертной казни по обвинению в терроризме, сообщают СМИ со ссылкой на его пресс-службу.

В Беларуси его приговорили к смертной казни по «делу» о взрыве на железнодорожной станции «Озерище» недалеко от Минска в октябре 2023 года. Его обвинили по шести статьям, в частности, в наемничестве, агентурной деятельности и акте терроризма.

Сегодня утром близкий к пресс-службе самопровозглашеного белорусского лидера телеграмм-канал «Пул Первого» заявил, что Кригер написал прошение на имя Лукашенко о помиловании.

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