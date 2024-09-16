В Укрзалізниці повідомили про зміни руху потягів через повінь у Європі

Укрзалізниця 16 вересня змінила рух потягів через негоду в Польщі, Чехії та Австрії. Відомо, що рейс Чоп — Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті обмежений до Будапешта.
Крім цього:
Всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.
Нагадаємо, що нині Центральна Європа переживає сильну повінь, викликану зливами. Польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства пішло під воду після того, як через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала країні допомогу з ліквідацією наслідків повені.
Ми писали, що Чехію та Австрію накрили масштабні повені.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.