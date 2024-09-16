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В Укрзалізниці повідомили про зміни руху потягів через повінь у Європі

09:42, 16 вересня 2024
Стало відомо, які потяги змінили рух через негоду в Польщі, Чехії та Австрії.
В Укрзалізниці повідомили про зміни руху потягів через повінь у Європі
Фото: УЗ
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Укрзалізниця 16 вересня змінила рух потягів через негоду в Польщі, Чехії та Австрії. Відомо, що рейс Чоп — Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті обмежений до Будапешта.

Крім цього:

  • Рейс Відень - Київ - Відень сьогодні курсує як Будапешт - Київ - Будапешт.
  • Рейси Прага - Перемишль - Прага будуть відправлені з початкових станцій за розкладом, а затоплену прикордонну ділянку між Граніце-на-Мораві та Рибніком долатимуть автобусами.
  • Рейс Прага - Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа - за графіком.

Всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.

Нагадаємо, що нині Центральна Європа переживає сильну повінь, викликану зливами. Польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства пішло під воду після того, як через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка. 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала країні допомогу з ліквідацією наслідків повені. 

Ми писали, що Чехію та Австрію накрили масштабні повені.

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