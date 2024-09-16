В Укрзализныце сообщили об изменениях движения поездов из-за наводнения в Европе

Укрзализныця 16 сентября изменила движение поездов из-за непогоды в Польше, Чехии и Австрии. Известно, что рейс Чоп — Вена венгерскими вагонами класса Интерсити ограничен в Будапешт.
Кроме этого:
Все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений.
Напомним, что сейчас Центральная Европа переживает сильное наводнение, вызванное ливнями. Польский город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства ушел под воду после того, как из-за наводнения была повреждена дамба на реке Моравка.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина предложила стране помощь с ликвидацией последствий наводнения.
Мы писали, что Чехию и Австрию накрыли масштабные наводнения.
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