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Атаку Ірану на Ізраїль закінчено, місцеві роблять фото з уламками балістичних ракет — фото і відео

21:31, 1 жовтня 2024
Ізраїльські медіа публікують низку відео з уламками по всій країні.
Атаку Ірану на Ізраїль закінчено, місцеві роблять фото з уламками балістичних ракет — фото і відео
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Як повідомлялося, ввечері 1 жовтня Іран атакував Ізраїль балістикою. 

Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет. Більшість з них перехопила ППО.

Внаслідок іранського ракетного удару серед цивільних ізраїльтян постраждали двоє людей. Вони отримали легкі осколкові поранення в Тель-Авіві.

Медична допомога також знадобилася кільком громадянам у зв'язку з гострою реакцією на стрес і легкими травмами, отриманими внаслідок падіння під час пошуку укриття.

ЦАХАЛ попередив, що атака матиме наслідки для Ірану.

Ізраїльські медіа публікують низку відео з уламками по всій країні. Деякі місцеві намагаються самотужки підняти іранські балістичні ракети та роблять з ними фото.

Закликаємо не повторювати те, що відбувається на відео, це дуже небезпечно.

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