Volkswagen планує закрити три заводи у Німеччині, що призведе до масових звільнень

Закриття заводів ставить під загрозу близько 120 тисяч робочих місць.

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Німецька компанія Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи в Німеччині, що призведе до скорочення десятків тисяч робочих місць. Про це на інформаційному заході для працівників у Вольфсбурзі заявила Даніела Кавалло, голова виробничої ради концерну, посилаючись на інформацію, опубліковану WDR.

За словами Кавалло, управління компанії прийняло рішення про закриття трьох заводів, а також планує скорочення на всіх інших підприємствах. Зокрема, завод в Оснабрюці, який нещодавно втратив важливе замовлення від Porsche, перебуває під особливим загрозою.

Кавалло зазначила, що виконавча рада планує примусові скорочення, і профспілкова рада вважає, що під загрозою опинилися десятки тисяч робочих місць. За її словами, окремі відділи будуть закриті або перенесені за межі країни. «Ці плани зачіпають усі німецькі заводи Volkswagen», – додала вона.

Варто зазначити, що на заводах Volkswagen у Німеччині працює близько 120 тисяч осіб, з яких майже половина – у Вольфсбурзі. Концерн має десять заводів у країні, шість з яких розташовані в Нижній Саксонії, три – в Саксонії, і один – в Гессені. У вересні Volkswagen скасував схему гарантування зайнятості, яка діяла понад 30 років. Згідно з новими планами, скорочення можуть початися з середини 2025 року.

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