Volkswagen планирует закрыть три завода в Германии, что приведет к массовым увольнениям

Закрытие заводов ставит под угрозу около 120 тысяч рабочих мест.

Источник фото: volynnews

Немецкая компания Volkswagen планирует закрыть по меньшей мере три завода в Германии, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест. Об этом на информационном мероприятии для работников в Вольфсбурге заявила Даниэла Кавалло, председатель производственного совета концерна, ссылаясь на информацию, опубликованную WDR.

По словам Кавалло, управление компании приняло решение о закрытии трех заводов, а также планирует сокращения на всех остальных предприятиях. В частности, завод в Оснабрюке, который недавно потерял важный заказ от Porsche, находится под особой угрозой.

Кавалло отметила, что исполнительный совет планирует принудительные сокращения, и профсоюзный совет считает, что под угрозой оказались десятки тысяч рабочих мест. По ее словам, отдельные отделы будут закрыты или перенесены за пределы страны. «Эти планы затрагивают все немецкие заводы Volkswagen», - добавила она.

Стоит отметить, что на заводах Volkswagen в Германии работает около 120 тысяч человек, из которых почти половина - в Вольфсбурге. Концерн имеет десять заводов в стране, шесть из которых расположены в Нижней Саксонии, три - в Саксонии, и один - в Гессене. В сентябре Volkswagen отменил схему гарантирования занятости, которая действовала более 30 лет. Согласно новым планам, сокращения могут начаться с середины 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.