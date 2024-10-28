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Volkswagen планирует закрыть три завода в Германии, что приведет к массовым увольнениям

17:26, 28 октября 2024
Закрытие заводов ставит под угрозу около 120 тысяч рабочих мест.
Volkswagen планирует закрыть три завода в Германии, что приведет к массовым увольнениям
Источник фото: volynnews
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Немецкая компания Volkswagen планирует закрыть по меньшей мере три завода в Германии, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест. Об этом на информационном мероприятии для работников в Вольфсбурге заявила Даниэла Кавалло, председатель производственного совета концерна, ссылаясь на информацию, опубликованную WDR.

По словам Кавалло, управление компании приняло решение о закрытии трех заводов, а также планирует сокращения на всех остальных предприятиях. В частности, завод в Оснабрюке, который недавно потерял важный заказ от Porsche, находится под особой угрозой.

Кавалло отметила, что исполнительный совет планирует принудительные сокращения, и профсоюзный совет считает, что под угрозой оказались десятки тысяч рабочих мест. По ее словам, отдельные отделы будут закрыты или перенесены за пределы страны. «Эти планы затрагивают все немецкие заводы Volkswagen», - добавила она.

Стоит отметить, что на заводах Volkswagen в Германии работает около 120 тысяч человек, из которых почти половина - в Вольфсбурге. Концерн имеет десять заводов в стране, шесть из которых расположены в Нижней Саксонии, три - в Саксонии, и один - в Гессене. В сентябре Volkswagen отменил схему гарантирования занятости, которая действовала более 30 лет. Согласно новым планам, сокращения могут начаться с середины 2025 года.

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Германия

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