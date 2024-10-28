Метеорологи проанализировали погоду ноября и спрогнозировали на какую температуру ожидать

В Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали среднюю месячную температуру воздуха в ноябре.

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В Украинском гидрометеорологическом центре дали краткую климатическую характеристику ноября. Это не прогноз, а анализ за прошедшие годы – многолетний режим погоды в ноябре в Украине.

Как отмечают в Укргидрометеоцентре, ноябрь – пора предзимья, начинающаяся после перехода средней суточной температуры через +5° в сторону понижения – в основном в первой декаде ноября.

Средняя месячная температура воздуха составляет 0-4° тепла, на Закарпатье и юге местами 5-9° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 15-24° мороза, в северных, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях и в Карпатах местами 25-31° мороза, на юге Крыма и Одесщины 8-13° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 6-24 тепла, в Крыму, Черновицкой, центральных, южных областях, на Закарпатье местами 25-29 тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 35-63 мм, местами в горных районах 70-108 мм, на высокогорье Карпат до 135 мм, местами на Прикарпатье и юго-востоке страны 29-34 мм.

Относительно прогнозов на ноябрь, в Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют среднюю месячную температуру воздуха 1-8° тепла, что в большинстве областей близко к норме, только на востоке и юго-востоке страны несколько выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 34-77 мм, в Карпатах местами 100 мм, что в пределах нормы.

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