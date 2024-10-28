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Метеорологи проаналізували погоду листопада та спрогнозували на яку температуру чекати

21:38, 28 жовтня 2024
В Українському гідрометеорологічному центрі спрогнозували середню місячну температура повітря у листопаді.
Метеорологи проаналізували погоду листопада та спрогнозували на яку температуру чекати
Джерело фото: Freepik
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В Українському гідрометеорологічному центрі дали коротку кліматичну характеристику листопада. Це не прогноз, а аналіз за минулі роки – багаторічний режим погоди у листопаді в Україні.

Як зауважують у Укргідрометеоцентрі, листопад – пора передзим′я, що починається після переходу середньої добової температури через +5° у бік зниження – в основному в першій декаді листопада.

Середня місячна температура повітря становить 0-4° тепла, на Закарпатті та півдні місцями 5-9° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря – 15-24° морозу, у північних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах місцями 25-31° морозу, на півдні Криму та Одещини 8-13° морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 6-24° тепла, в Криму, Чернівецькій, центральних, південних областях, на Закарпатті місцями 25-29° тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 35-63 мм, місцями в гірських районах 70-108 мм, на високогір′ї Карпат до 135 мм, місцями на Прикарпатті та південному сході країни 29-34 мм.

Щодо прогнозів на листопад, в Українському гідрометеорологічному центрі прогнозують середню місячну температура повітря 1-8° тепла, що у більшості областей близько до норми, лише на сході та південному сході країни дещо вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 34-77 мм, в Карпатах місцями 100 мм, що в межах норми.

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