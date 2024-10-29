У норвезькій столиці Осло трамвай зійшов з рейок і в'їхав у магазин, фото

Постраждали четверо людей, серед яких і водій трамвая.

Джерело фото: nrk.no

У столиці Норвегії місті Осло трамвай зійшов з рейок та в'їхав у приміщення магазину. Про це пише місцеве видання NRK.

На щастя, внаслідок аварії ніхто не загинув. За даними поліції, четверо людей, у тому числі водій трамвая, отримали легкі травми.

Повідомляється, що наразі зупинили весь рух вулицею.

Причину аварії наразі встановлюють.

Джерело фото: nrk.no

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