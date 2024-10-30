На Хмельниччині судитимуть зловмисників за викрадення та катування чоловіка, якого досі не знайшли

Чоловіки вивезли побитого потерпілого в невідомому напрямку.

На Хмельниччині скерували до суду справу двох чоловіків, які викрали людину, побили та вивезли в невідомому напрямку. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Також одному з них інкриміновано вимагання наркотичних засобів із застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров’я потерпілого.

Слідство встановило, що у серпні минулого року двоє мешканців Шепетівщини віком 30 та 33 роки «навідались» до свого 58-річного знайомого.

Один із «гостей» підозрював, що у чоловіка є наркотичні засоби, а тому поставив вимогу віддати їх йому.

Коли ж господар відмовив та почав кликати на допомогу, спільники силоміць посадили його в авто та вивезли до піщаного кар’єру, де знущались над ним.

Спочатку зловмисники вирішили відвезти потерпілого, якого побили до напівсмерті, додому. Проте його співмешканка помітила це і втрутилася. Тоді вони знову поклали чоловіка в багажник і поїхали в невідомому напрямку.

Зараз його подальша доля залишається невідомою, і пошуки тривають в рамках іншого кримінального розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.