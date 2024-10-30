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Microsoft зафіксувала фішингові листи російських хакерів до понад 100 організацій

20:40, 30 жовтня 2024
Microsoft виявила масовану фішингову атаку російських хакерів Midnight Blizzard.
Microsoft зафіксувала фішингові листи російських хакерів до понад 100 організацій
Джерело фото: Investment Monitor
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Microsoft повідомила про виявлення масштабної фішингової атаки, пов’язаної з російським хакерським угрупованням Midnight Blizzard, яке, за даними компанії, має зв’язки з російською службою зовнішньої розвідки. З 22 жовтня корпорація зафіксувала, як це угруповання почало надсилати фішингові електронні листи в державні, наукові, оборонні та неурядові організації.

Атака досі триває, і Microsoft продовжує розслідування, обіцяючи надати нову інформацію. В компанії вважають, що основною метою операції є збір розвідувальних даних.

За інформацією Microsoft, листи надіслали в понад 100 організацій. Вони містили файл конфігурації протоколу віддаленого робочого столу (RDP), який дозволяв підключення до сервера, контрольованого хакерами. У деяких випадках зловмисники видавали себе за співробітників Microsoft та посилалися на інших провайдерів хмарних послуг.

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хакер кібератака

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