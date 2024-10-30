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Microsoft зафиксировала фишинговые письма российских хакеров более чем 100 организациям

20:40, 30 октября 2024
Microsoft обнаружила массированную фишинговую атаку российских хакеров Midnight Blizzard.
Microsoft зафиксировала фишинговые письма российских хакеров более чем 100 организациям
Источник фото: Investment Monitor
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Microsoft сообщила об обнаружении масштабной фишинговой атаки, связанной с российской хакерской группировкой Midnight Blizzard, которая, по данным компании, имеет связи с российской службой внешней разведки. С 22 октября корпорация зафиксировала, как эта группировка начала отправлять фишинговые электронные письма в государственные, научные, оборонные и неправительственные организации.

Атака до сих пор продолжается, и Microsoft продолжает расследование, обещая предоставить новую информацию. В компании считают, что основной целью операции является сбор разведывательных данных.

По информации Microsoft, письма прислали в более 100 организаций. Они содержали файл конфигурации протокола удаленного рабочего стола (RDP), который позволял подключение к серверу, контролируемому хакерами. В некоторых случаях злоумышленники выдавали себя за сотрудников Microsoft и ссылались на других провайдеров облачных услуг.

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