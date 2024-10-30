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Нотариусов просят протестировать обновленный Реестр доверенностей в Системе е-нотариата

12:47, 30 октября 2024
Тестирование пройдет без использования реальных данных или фактического осуществления нотариальных действий.
Нотариусов просят протестировать обновленный Реестр доверенностей в Системе е-нотариата
Источник иллюстративного изображения: vizinform
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В Нотариальной палате Украины сообщили о начале очередного этапа внедрения Единой государственной электронной системы е-нотариата. Поэтому нотариусов приглашают протестовать обновленный Реестр доверенностей.

Как отмечается, на первом этапе внимание будет сосредоточено на ключевых составляющих Системы е-нотариата:

  • обновленный Реестр доверенностей;
  • Электронный реестр нотариальных действий для учетной регистрации доверенностей.

Осуществление регистрационных действий при тестировании будет происходить без использования реальных данных, без реального совершения нотариальных действий и исключительно с целью дальнейшего получения обратной связи по работе с новой системой.

Однако участие нотариусов должно помочь усовершенствовать интерфейс системы и удобство использования, эффективность и простоту взаимодействия с системой.

Чтобы присоединиться к тестированию, нужно зарегистрироваться по ссылке – Заявка на участие в тестировании Системы е-нотариата.

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