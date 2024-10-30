Нотаріусів просять протестувати оновлений Реєстр довіреностей у Системі е-нотаріату

Тестування відбуватиметься без використання реальних даних чи фактичного здійснення нотаріальних дій.

Джерело ілюстративного зображення: vizinform

У Нотаріальній палаті України повідомили про початок чергового етапу впровадження Єдиної державної електронної системи е-нотаріату. Відтак, нотаріусів запрошують протестувати оновлений Реєстр довіреностей.

Як зазначається, на першому етапі увагу буде зосереджено на ключових складових Системи е-нотаріату:

оновлений Реєстр довіреностей;

Електронний реєстр нотаріальних дій для облікової реєстрації довіреностей.

Здійснення реєстраційних дій під час тестування відбуватиметься без використання реальних даних, без реального вчинення нотаріальних дій, та виключно з метою подальшого отримання зворотного зв’язку по роботі з новою системою.

Однак участь нотаріусів має допомогти вдосконалити інтерфейс системи та зручність користування, ефективність та простоту взаємодії з системою.

Щоб долучитися до тестування потрібно зареєструватися за посиланням – Заявка на участь у тестуванні Системи е-нотаріату.

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