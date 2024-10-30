Нотаріусів просять протестувати оновлений Реєстр довіреностей у Системі е-нотаріату

У Нотаріальній палаті України повідомили про початок чергового етапу впровадження Єдиної державної електронної системи е-нотаріату. Відтак, нотаріусів запрошують протестувати оновлений Реєстр довіреностей.
Як зазначається, на першому етапі увагу буде зосереджено на ключових складових Системи е-нотаріату:
Здійснення реєстраційних дій під час тестування відбуватиметься без використання реальних даних, без реального вчинення нотаріальних дій, та виключно з метою подальшого отримання зворотного зв’язку по роботі з новою системою.
Однак участь нотаріусів має допомогти вдосконалити інтерфейс системи та зручність користування, ефективність та простоту взаємодії з системою.
Щоб долучитися до тестування потрібно зареєструватися за посиланням – Заявка на участь у тестуванні Системи е-нотаріату.
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