В Хмельницкой области будут судить злоумышленников за похищение и пытки мужчины, которого до сих пор не нашли

Мужчины вывезли избитого потерпевшего в неизвестном направлении.

В Хмельницкой области направили в суд дело двух мужчин, которые похитили человека, избили и вывезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает областная прокуратура.

Также одному из них инкриминированы вымогательства наркотических средств с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего.

Следствие установило, что в августе прошлого года двое жителей Шепетовщины в возрасте 30 и 33 лет «наведались» к своему 58-летнему знакомому.

Один из «гостей» подозревал, что у мужчины есть наркотические средства, а потому потребовал отдать их ему.

Когда же хозяин отказал и начал звать на помощь, сообщники силой посадили его в авто и вывезли в песчаный карьер, где издевались над ним.

Сначала злоумышленники решили отвезти потерпевшего, избитого до полусмерти, домой. Однако его сожительница заметила это и вмешалась. Тогда они снова уложили мужчину в багажник и уехали в неизвестном направлении.

Сейчас его дальнейшая судьба остается неизвестной и поиски продолжаются в рамках другого уголовного расследования.

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