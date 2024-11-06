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Як американці голосували та святкували перемогу Дональда Трампа, фото

12:22, 6 листопада 2024
The Washington Post оприлюднив фото в ніч виборів – атмосфера, натовп і тріумфальна поява Трампа на сцені.
Як американці голосували та святкували перемогу Дональда Трампа, фото
Джерело фото: The Washington Post
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У Флориді, в ніч виборів, команда Дональда Трампа організувала закриту зону для обробки результатів у його клубі Mar-a-Lago, підкреслюючи, як ретельно планували підхід до підрахунків. «Місце, куди світ не має доступу», — прокоментував один із радників Трампа.

Інтер’єр, оформлений у стилі республіканського шику, створював особливу атмосферу: яскраві червоні кольори, блискучі аксесуари, сукні з рюшами, декольте, а також знамениті червоні капелюшки з логотипом MAGA для чоловіків і жінок, які приїхали заздалегідь. Деякі охоронці також носили червоні головні убори з цією ж символікою.

Черга для фотографій з написом «Make America Great Again» на синьо-червоному тлі розтягувалася за ріг, а бар обслуговував гостей пивом, вином і газованими напоями. Присутні, які очікували на результати, потягували напої з пластикових стаканів, проводячи час в очікуванні.

Зі збільшенням кількості гостей настрій у залі підіймався. Присутні аплодували, коли Fox News оголосила Пенсільванію за Трампа, що майже забезпечило його перемогу. Коли Fox оголосила Трампа переможцем, зал вибухнув радістю: один із чоловіків навіть підняв свою дівчину на руки, святкуючи перемогу.

Трамп з’явився на сцені разом із родиною та ключовими радниками о 2:30 ночі.

Раніше ми публікували відео обстановки в штабах.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп переміг на виборах президента США.

Крім того, цьогорічні вибори президента стали найдорожчими в історії США і обійшлися в рекордні $3,5 млрд.

The Washington Post публікує фото ночі виборів.

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США вибори Дональд Трамп

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