Сирійські повстанці зайшли у палац Башара Асада в Дамаску, фото і відео

Також мережею шириться відео, де нібито повстанці показують автопарк сім'ї Асада.

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Як повідомлялося, сирійські повстанці взяли під контроль Дамаск і оголосили, що вони повалили режим Башара Асада, який правив Сирією майже 25 років.

Повстанці зайшли на територію резиденції Башара Асада в Дамаску. Відповідні відео публікують в мережі.

Вказується, що повстанці прорвалися через ворота з південного краю палацової території.

Вони активно стріляли в повітря з автоматів, відзначаючи свою перемогу над режимом.

Також на головній площі Дамаска збираються люди для святкування зміни влади.

Крім того, мережею шириться відео, де нібито повстанці показують автопарк сім'ї Асада.

За даними джерел, президент Сирії Башар Асад «з високою ймовірністю» загинув в авіакатастрофі.

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