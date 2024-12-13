У Чехії збирають кошти на гелікоптер для ГУР України

Чехія розпочала кампанію для збору на Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Фото: ucregionalairport

У Чехії стартувала благодійна кампанія на підтримку Головного управління розвідки Міністерства оборони України для придбання гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk. Про це повідомили у ГУР.

«Чорний Яструб» для ГУР ― новий імпульс благодійної кампанії! Наші друзі в Чехії хочуть придбати гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk для українських воєнних розвідників», — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що на озброєнні ГУР уже є кілька таких гелікоптерів, які успішно використовуються під час операцій проти російських загарбників.

Для завершення збору коштів на придбання гелікоптера необхідно майже 3 мільйони доларів, з яких дві третини вже зібрані.

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