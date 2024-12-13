Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

У Чехії збирають кошти на гелікоптер для ГУР України

11:30, 13 грудня 2024
Чехія розпочала кампанію для збору на Sikorsky UH-60 Black Hawk.
У Чехії збирають кошти на гелікоптер для ГУР України
Фото: ucregionalairport
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чехії стартувала благодійна кампанія на підтримку Головного управління розвідки Міністерства оборони України для придбання гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk. Про це повідомили у ГУР.

«Чорний Яструб» для ГУР ― новий імпульс благодійної кампанії!  Наші друзі в Чехії хочуть придбати гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk для українських воєнних розвідників», — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що на озброєнні ГУР уже є кілька таких гелікоптерів, які успішно використовуються під час операцій проти російських загарбників.

Для завершення збору коштів на придбання гелікоптера необхідно майже 3 мільйони доларів, з яких дві третини вже зібрані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

війна Чехія Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Жінка влаштувалася на роботу до держоргану з підробленим дипломом юриста – Верховний Суд висловися щодо кваліфікації її дій

Використання завідомо підробленого документа є закінченим злочином з моменту, коли документ пред’явлено або подано, незалежно від того, чи вдалося досягти поставленої мети – Верховний Суд.

До Цивільного кодексу збираються повернути обмежені строки для звернення до суду

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти законопроект щодо повернення обмеження строком для звернення до суду у цивільних справах.

Дії ВККС у питаннях припинення безстрокових відряджень суддів створюють загрозу для здійснення правосуддя – Рада суддів

Рада суддів України звернула увагу, що рішення ВККС стосовно припинення безстрокового відрядження судді, який розглядає резонансну справу, створює чимало проблем як для суддів, так і для учасників судових процесів.

Комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект про три види доплат суддям, але є нюанс

У ГНЕУ Верховної Ради зауважили, що через нереалістичність затверджених в 2020 році показників середнього часу для розгляду справ, як, наприклад, всього 9 год на розгляд цілої кримінальної справи, норма про спеціальну доплату за навантаження може виявитися недієвою.

Верховна Рада збирається скасувати зупинку перебігу строку для звернення до суду у цивільних справах, що була введена у січні 2024 року

У січні 2024 року до Цивільного кодексу внесли норму про зупинення перебігу позовної давності, а тепер її збираються скасувати.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео