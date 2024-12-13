В Чехии собирают средства на вертолет для ГУР Украины

Чехия начала кампанию для сбора на Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Фото: ucregionalairport

В Чехии стартовала благотворительная кампания в поддержку Главного управления разведки Министерства обороны Украины для приобретения вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk. Об этом сообщили в ГУР.

«Черный Ястреб» для ГУР - новый импульс благотворительной кампании! Наши друзья в Чехии хотят приобрести вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk для украинских военных разведчиков», - говорится в сообщении.

Указано, что на вооружении ГУР уже есть несколько таких вертолетов, которые успешно используются во время операций против российских захватчиков.

Для завершения сбора средств на приобретение вертолета необходимо почти 3 миллиона долларов, из которых две трети уже собраны.

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