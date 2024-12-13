США объявили о визовых ограничениях для ряда грузинских чиновников

Визовые ограничения касаются министров, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов.

Фото: ukrinform.com

Государственный департамент США объявил о визовых ограничениях в отношении лиц, ответственных за подрыв демократических процессов в Грузии. Об этом говорится в заявлении департамента.

Отмечается, что визовые ограничения касаются около 20 человек, включая министров, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц.

«Соединенные Штаты решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие партии «Грузинская мечта» против грузинских граждан. «Грузинская мечта» отвернулась от евроатлантического будущего Грузии, к которому стремится подавляющее большинство грузинского народа и которое предусматривает грузинская конституция. Мы стремимся к тому, чтобы на чиновников, ответственных за подрыв демократии или причастных к нему, были наложены визовые ограничения», – говорится в заявлении.

Госдеп также анонсировал дополнительные меры, включая санкции, чтобы привлечь к ответственности подрывающих демократию в Грузии.

Вашингтон отмечает, что сегодняшние его действия демонстрируют решимость США и дополняют ранее объявленные мероприятия, касающиеся более 100 человек, связанных с «Грузинской мечтой» и членов их семей.

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