США оголосили про візові обмеження для низки грузинських посадовців

Візові обмеження стосуються міністрів, членів парламенту, співробітників правоохоронних органів.

Фото: ukrinform.com

Державний департамент США оголосив про візові обмеження щодо осіб, які відповідальні за підрив демократичних процесів у Грузії. Про це йдеться у заяві департаменту.

Зазначається, що візові обмеження стосуються приблизно 20 людей, включаючи міністрів, членів парламенту, співробітників правоохоронних органів і служб безпеки, а також приватних осіб.

«Сполучені Штати рішуче засуджують жорстоке і невиправдане насильство партії «Грузинська мрія» проти грузинських громадян. «Грузинська мрія» відвернулася від євроатлантичного майбутнього Грузії, якого прагне переважна більшість грузинського народу і яке передбачає грузинська конституція. Ми прагнемо до того, щоб на високопосадовців, відповідальних за підрив демократії або причетних до нього, були накладені візові обмеження», – йдеться у заяві.

Держдеп також анонсував додаткові заходи, включаючи санкції, щоб притягнути до відповідальності тих, хто підриває демократію в Грузії.

Вашингтон зазначає, що сьогоднішні його дії демонструють рішучість США і доповнюють раніше оголошені заходи, які стосуються понад 100 осіб, пов’язаних з «Грузинською мрією», та членів їхніх родин.

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