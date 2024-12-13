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Без світла одночасно буде половина споживачів – Укренерго збільшило обсяг обмежень

09:24, 13 грудня 2024
Укренерго вводить нові обмеження по електроенергії через обстріл енергетики.
Без світла одночасно буде половина споживачів – Укренерго збільшило обсяг обмежень
Фото: ukrinform
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Енергосистема України зазнала нового масованого удару, що змусило «Укренерго» посилити обмеження споживання електроенергії.

«Через масовану ракетну атаку на енергооб'єкти – обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшено», – йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Унаслідок ракетної атаки НЕК «Укренерго» запровадила посилені обмеження електропостачання. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

«Ранок. Ракетно. «Укренерго» збільшує обмеження - без світла три черги з шести», – зазначив він у своєму дописі у Facebook.

За раніше оприлюдненими даними, у п'ятницю планувалося відключення однієї черги з 6:00 до 8:00 та з 19:00 до 21:00 та двох черг одночасно з 8:00 до 19:00.

Проте через ситуацію ці плани переглянули.

Оператори системи розподілу електроенергії зазначають, що за таких умов кожну з шести черг побутових споживачів відключатимуть один-два рази на день орієнтовно на 3-4 години.

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