Без света одновременно будет половина потребителей – Укрэнерго увеличило объем ограничений

Укрэнерго вводит новые ограничения по электроэнергии из-за атак из-за обстрелов энергетики.

Фото: ukrinform

Энергосистема Украины подверглась новому массированному удару, что заставило «Укрэнерго» усилить ограничения потребления электроэнергии.

«Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты - объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен», - говорится в официальном сообщении компании.

В результате ракетной атаки НЭК «Укрэнерго» ввела усиленные ограничения электроснабжения. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

«Утро. Ракетно. «Укрэнерго« увеличивает ограничения - без света три очереди из шести», - отметил он в своей заметке в Facebook.

По ранее обнародованным данным, в пятницу планировалось отключение одной очереди с 6:00 до 8:00 и с 19:00 до 21:00 и двух очередей одновременно с 8:00 до 19:00.

Однако из-за ситуации эти планы пересмотрели.

Операторы системы распределения электроэнергии отмечают, что при таких условиях каждую из шести очередей бытовых потребителей будут отключать один-два раза в день ориентировочно на 3-4 часа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.