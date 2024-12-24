В Туреччині на збройовому заводі стався вибух, щонайменше 12 людей загинули

В результаті вибуху частина будівлі обрушилася і виникла пожежа.

Фото: CNN Türk

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Вибух стався на заводі з виробництва вибухових речовин у північно-західній провінції Туреччини Баликесір, в районі села Каресі. За попередніми даними, загинули щонайменше 12 людей, ще троє отримали поранення, повідомляє CNN Türk.

Інцидент стався у виробничій зоні заводу, коли там працювало 15 осіб. Вибух призвів до обрушення частини будівлі і виникнення пожежі.

Губернатор Баликесіра Ісмаїл Устаоглу заявив, що ймовірність саботажу виключена, а ризик повторного вибуху наразі відсутній. Міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч повідомив, що за фактом події розпочато розслідування.

Завод, що спеціалізувався на виготовленні боєприпасів для легкої зброї, працював з 2014 року.

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