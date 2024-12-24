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В Турции на оружейном заводе произошел взрыв, по меньшей мере 12 человек погибли

11:25, 24 декабря 2024
В результате взрыва часть здания обрушилась и возник пожар.
В Турции на оружейном заводе произошел взрыв, по меньшей мере 12 человек погибли
Фото: CNN Türk
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Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатых веществ в северо-западной провинции Турции Балыкесир, в районе села Кареси. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 12 человек, еще трое получили ранения, сообщает CNN Türk.

Инцидент произошел в производственной зоне завода, когда там работало 15 человек. Взрыв привел к обрушению части здания и возникновению пожара.

Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу заявил, что вероятность саботажа исключена, а риск повторного взрыва пока отсутствует. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил, что по факту происшествия начато расследование.

Завод, специализировавшийся на изготовлении боеприпасов для легкого оружия, работал с 2014 года.

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оружие Турция

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