В Украине запустили обмен наличной валюты на гривны через банкомат

Получить наличные гривны можно сразу после операции, без зачисления на карту.

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Государственный банк ПриватБанк запустил сервис обмена наличной валюты на наличные гривны в устройствах банка круглосуточно и без дополнительных комиссий.

Услуга позволяет обменивать доллары и евро на гривны через банкоматы Recycler.

Получить наличные гривны можно сразу после операции, без зачисления на карту.

Для обмена используется наличный курс ПриватБанка, а сдача до 100 грн зачисляется на карту или мобильный счет.

Лимиты составляют до $1000 или €1000 за одну операцию.

Напомним, что в понедельник, 23 декабря, Национальный банк Украины обновил официальный курс доллара на 24 декабря до 41,99 грн. Это сразу на 11 копеек выше текущего курса, а также является рекордом в истории Украины.

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