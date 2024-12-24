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В Україні запустили обмін готівкової валюти на гривні через банкомат

13:13, 24 грудня 2024
Отримати готівкові гривні можна одразу після операції, без зарахування на картку.
В Україні запустили обмін готівкової валюти на гривні через банкомат
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Державний банк ПриватБанк запустив сервіс обміну готівкової валюти на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій. Про це повідомили в фінустанові.

Послуга дозволяє обмінювати долари та євро на гривні через банкомати Recycler.

Отримати готівкові гривні можна одразу після операції, без зарахування на картку.

Для обміну використовується готівковий курс ПриватБанку, а решта до 100 грн зараховується на картку або мобільний рахунок.

Ліміти становлять до $1000 або €1000 за одну операцію.

Нагадаємо, що у понеділок, 23 грудня, Національний банк України оновив офіційний курс долара на 24 грудня до 41,99 грн. Це одразу на 11 копійок вище за поточний курс, а також є рекордом в історії України.

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